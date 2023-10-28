В России планируют начать производство продуктов из сверчковой муки

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В России планируют наладить производство продуктов с использованием муки, полученной из сверчков.

Фото: Openverse by Sam Droege is licensed under Public Domain Mark 1.0

Первые линии производства уже находятся на стадии тестирования в Московской области и Ставропольском крае. Производители отмечают, что мука из сверчков значительно богаче белком по сравнению с обычной мукой, сообщают "Известия".

Планируется использовать сверчковую муку для приготовления различных продуктов, включая конфеты, печенье и макароны.

Ранее сообщалось, что В России на форуме Innofood были представлены разнообразные продукты, приготовленные из сверчков, включая шоколад, печенье и лапшу.

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