С туристов в Кисловодске в 2023 году собрали 191 млн рублей

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

В 2023 году в Кисловодске была установлена рекордная сумма курортного сбора. Глава Кисловодска Евгений Моисеев объявил о том, что объем курортного сбора в текущем году увеличился вдвое по сравнению с 2022 годом. За первые девять месяцев 2023 года было собрано 191 миллион рублей курортного сбора. Этот показатель в два раза превысил сумму, собранную за аналогичный период в 2022 году.

Фото: openverse

Это увеличение объема сбора связано с повышением тарифа на курортный сбор с 1 января 2023 года с 50 до 100 рублей. Туристы обязаны уплачивать этот сбор при заселении в гостиницы или санатории, сообщает newstracker.ru.

Также стоит отметить, что в Ставропольском крае был значительно увеличен размер штрафа для тех, кто отказывается платить курортный сбор. Ранее штраф составлял от 500 до 2000 рублей, но теперь нарушителям придется уплатить от 3500 до 4500 рублей.

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