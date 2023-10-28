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В Ставропольском крае арестовали чиновника за получение взятки

1:00
Общество

Уголовное дело по обвинению в получении взятки было передано в суд в отношении бывшего заместителя начальника управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

В Ставропольском крае арестовали чиновника за получение взятки
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

История началась с заключения контрактов в 2022 и 2023 годах с коммерческой фирмой, которая была нанята для проведения реставрационных работ. Речь идет об объектах культурного наследия в городах Кисловодск и Предгорном районе, сообщает newstracker.ru.

"В июле этого года директору компании пришлось передать взятку в 500 тысяч рублей за получение разрешения на выполнение работ. Бизнесмен в этот момент действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия", — уточнили в управлении.

После передачи денег заместителя начальника управления задержали и возбудили уголовное дело.  Все материалы дела направлены в суд.

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Ст 291 УК РФ - Дача взятки - Адвокат по уголовным делам
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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