Уголовное дело по обвинению в получении взятки было передано в суд в отношении бывшего заместителя начальника управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.
История началась с заключения контрактов в 2022 и 2023 годах с коммерческой фирмой, которая была нанята для проведения реставрационных работ. Речь идет об объектах культурного наследия в городах Кисловодск и Предгорном районе, сообщает newstracker.ru.
"В июле этого года директору компании пришлось передать взятку в 500 тысяч рублей за получение разрешения на выполнение работ. Бизнесмен в этот момент действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия", — уточнили в управлении.
После передачи денег заместителя начальника управления задержали и возбудили уголовное дело. Все материалы дела направлены в суд.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России.