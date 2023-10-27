У жительницы Ростова конфисковали автомобиль и переделали на нужды СВО

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Автомобиль Toyota Celsior, выпущенный в 2005 году, был изъят в Ростовской области из-за нарушений, совершенных гражданкой Абхазии, как сообщает Ростовская таможня. В августе 2022 года этот автомобиль временно ввезли через пункт пропуска в Адлере.

Фото: Openverse

Однако до истечения срока временного ввоза владелица, являющаяся гражданкой Абхазии, передала этот автомобиль другому лицу, что является нарушением законодательства. По выявлению этого факта, было возбуждено административное дело. В результате решения суда автомобиль был конфискован и передан в федеральную собственность. Впоследствии он был предоставлен в распоряжение Сил внутренних войск (СВО), сообщает rostovgazeta.ru.

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