В Яндексе рассказали о причинах подорожания такси

1:57 Your browser does not support the audio element. Общество

В докладе о третьем квартале 2023 года компании отмечается нехватка автомобилей эконом-класса на российском автомобильном рынке и дефицит водителей. В то же время, количество автомобилей высшего класса увеличилось. Эти факторы привели к увеличению средней стоимости заказов на 51% по сравнению с предыдущим годом.

Фото: openverse

Выручка от райдшеринга, включая такси, каршеринг "Яндекс Драйв" и услуги доставки, выросла на 46% за год. Однако приток новых водителей в таксопарки "Яндекса" уменьшился на 15% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на значительное увеличение субсидий для привлечения водителей.

Интересно, что в основном в автопарк поступают автомобили более высокого класса, и доля более доступных автомобилей снижается. Это вызвано увеличением спроса на услуги такси, что в свою очередь приводит к росту тарифов. Летом аналитики отметили, что стоимость поездок на такси достигла максимальных значений за последние 10 лет. В июне средняя стоимость поездки на расстояние в 1 километр составляла 32,53 рубля. С начала 2023 года цены выросли на примерно 25% в регионах и на 40% в Москве. Эксперты объясняют этот рост общим уровнем инфляции, увеличением стоимости автомобилей, топлива и запчастей, а также ростом заработной платы водителей, сообщает motor.ru.

Одновременно в Государственной Думе рассматривается предложение о выгонке из такси всех иностранных водителей. По мнению депутата от фракции ЛДПР Ярослава Нилова, в качестве перевозчиков должны допускаться только те, кто получил соответствующее удостоверение на территории России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

ТРЭШ ЗАКАЗЫ ЗА ОДНУ НОЧНУЮ СМЕНУ В ЯНДЕКС ТАКСИ