Госдума рассмотрит законопроект о запрете мобильных телефонов на школьных уроках. Коллективная инициатива принадлежит двадцати депутатам от разных фракций и двум сенаторам.
Использовать смартфоны будет позволено только в экстренных случаях, говорится в пояснительной записке к проекту. Исключения коснутся аспектов образовательной программы, предусматривающей обращение к электронным базам. Также смартфон может понадобиться в ситуации, угрожающей здоровью или жизни учащихся и педагогов.
По мнению авторов, запрет минимизирует факторы отвлечения внимания школьников от основного процесса обучения. При этом не исключено, что детям позволят иметь при себе фитнес-браслеты. Как будет работать механизм — решать предстоит школам.
Возможно, это будут шкафчики, коробочки, учительский стол — определят родители вместе с педагогами. Так считает одна из авторов законопроекта, глава Комитета по просвещению ГД Ольга Казакова. Если мера будет одобрена, она войдет в комплекс изменений федерального закона "Об образовании".
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