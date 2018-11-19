Питер и Москва станут резервациями работающих пенсионеров?

Самыми благоприятными регионами для проживания работающих пенсионеров по результатам исследования Агенства РИО Рейтинг стали Москва (76,8), Санкт-Петербург (74,5) и Москвоская область (64,4).

Критериями оценки стали такие показатели, как статистика занятости людей пенсионного возраста, условия труда и его оплата. Отмечается, что в целом ситуация по стране неоднородна. К примеру, низшие места рейтинга заняли богатые северные регионы, такие как Магаданская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий и Чукотский автономные округа. По некоторым критериям уральские и сибирские регионы получили высокие показатели, например, заработная плата, но общие условия проживания не позволили им занять высокие места в списке.

Сразу за лидерами рейтинга расположились Татарстан, Калужская, Ленинградская, Белгородская и Волгоградская области и Крым. Сложнее всего пенсионерам найти работу в Туве, Ингушетии и Чеченской республики.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что работающие пенсионеры получают в полтора раза меньше прежней зарплаты, а также о том, что в провинции пенсионеры работают из-за скуки и нищеты.

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