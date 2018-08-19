Матвиенко призвала прекратить "зарплатное" неравноправие в России

В России слишком велик разрыв зарплат мужчин и женщин. На эту проблему обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, общаясь с журналистами издания "Международная жизнь".

Она отметила, что средний заработок женщины — 74% от такого же показателя у мужчины. Спикер при этом подчеркнула, что в 2005 году этот процент был еще ниже (60%).

По мнению председателя СФ, такая ситуация несправедлива. Ведь зачастую дело не в том, что мужчины выполняют более "дорогую" работу, а в том, что за одинаковый труд представителям разного пола платят разную зарплату, подчеркнула Матвиенко.

Политик призвала менять ситуации и обещала поддержать тех, кто выйдет с конкретными предложениями.

Кроме того, Матвиенко убеждена, что в обществе ХХI века женщина может заниматься и карьерой, и домом.

Источник фото: Fotodom.ru

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