Матвиенко призвала прекратить "зарплатное" неравноправие в России

В России слишком велик разрыв зарплат мужчин и женщин. На эту проблему обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, общаясь с журналистами издания "Международная жизнь".
Она отметила, что средний заработок женщины — 74% от такого же показателя у мужчины. Спикер при этом подчеркнула, что в 2005 году этот процент был еще ниже (60%).
По мнению председателя СФ, такая ситуация несправедлива. Ведь зачастую дело не в том, что мужчины выполняют более "дорогую" работу, а в том, что за одинаковый труд представителям разного пола платят разную зарплату, подчеркнула Матвиенко.
Политик призвала менять ситуации и обещала поддержать тех, кто выйдет с конкретными предложениями.
Кроме того, Матвиенко убеждена, что в обществе ХХI века женщина может заниматься и карьерой, и домом.
Источник фото: Fotodom.ru
Читайте также:
Эстонские женщины требуют равноправия с мужчинами
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Света и Коля, главные герои повествования, умолчали о качестве дорог на родной земле, лишь добавив, что последние 5 лет их не изменили. Разве ям стало больше.
Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки.
Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки.
Китай заманивает Украину в "долговую ловушку", преследуя свои внутренние цели, но Россия может извлечь из этого политическую выгоду. Однако есть одно "но".