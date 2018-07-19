Путин поменял правила завещаний

Новый закон расширяет возможности россиян распоряжаться своим имуществом в вопросах определения наследников. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин. В частности, закон касается введения правил совместных завещаний супругов и наследственных договоров. Ознакомиться с ним подробнее можно на официальном портале правовой информации.

Из самого значимого: в совместном завещании супруги будут вправе по обоюдному усмотрению завещать общее имущество, а также имущество каждого из них любым лицам; любым образом определять доли наследников в указанных наследственных массах; определять имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если такое определение не нарушает прав третьих лиц.

Важный нюанс. Такое завещание, в случаях прекращения брака или признания его недействительным, утрачивает свою силу. Причем происходить это может как до, так и после смерти одного из супругов.

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", глава комитета по государственному строительству Павел Крашенинников предложил внести поправки в Гражданский кодекс РФ, которые позволят гражданам еще при жизни определить условия, которые после их смерти придется выполнить наследникам для получения имущества. Среди них может быть уход за детьми или животными, а также что угодно еще. Все зависит от глубины фантазии будущего наследодателя

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