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Народ протестует: Госдума приняла "людоедскую" пенсионную реформу

Общество

В Государственной Думе прошло голосование за принятие в первом чтении закона об увеличении пенсионного возраста. Как и ожидалось, власти продавили принятие реформы, которую общество уже называет "людоедской".


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В итоге за пенсионную реформу проголосовало 328 человек, 103 оказалось против, воздержавшихся не было, еще несколько человек не явилось на заседание.

Одобрение Думой закона в первом чтении — это, стоит напомнить, принятие его "по существу". Во втором и третьем чтениях вносятся "тактические" доработки и поправки, без кардинальных изменений в саму логику и суть законопроекта.

Противниками реформы в Думе оказались фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Но поскольку "Единая Россия" занимает в Думе большинство, итог был, что называется, "немного предсказуем".

Ряд "единороссов" также отказались поддерживать новый законопроект. Как сообщает телеграм-канал "Ротонда": "Наталья Поклонская проголосовала против пенсионной реформы. Виталий Милонов не пришел — оказался в отпуске. Сергей Железняк накануне сообщил коллегам, что отказывается поддерживать повышение пенсионного возраста и готов покинуть руководящие посты в партии, на заседании сегодня он так и не появился".

Заседание, кстати, шло на повышенных тонах. Фактически с первых минут процесса принятия закона, Владимир Жириновский в категорической форме заявил, что его партия реформу не поддержит.

Спикеры же от "Единой России" рассказывали о пользе пенсионной реформы. Так, например, Андрей Исаев заявил, что "предложение правительства — предложение по сохранению пенсионной системы. В противном случае люди могут рассчитывать лишь на минимальное пособие от государства и на себя". Но здесь возникает логичный вопрос — а раньше, что, было как-то иначе, и в стране были огромные пенсии?

Сергей Миронов, глава СР, в свою очередь, отметил ряд недостатков реформы. К примеру, он критически высказался о повышении пенсионного возраста для женщин на 8 лет, а также, обозначил проблему "безработицы среди молодежи и среди людей предпенсионного возраста".

Также, он подчеркнул, что "работодатель не мытьем, так катаньем все равно выбросит на улицу пожилых людей".

В свою очередь, депутаты от фракции ЕР, а также глава Минтруда Максим Топилин говорили о безальтернативности реформы и о желании таким образом повысить пенсии нынешним пенсионерам. В частности, спикер ГД РФ, Вячеслав Володин заявил: "нет примеров, по какому альтернативному пути можно идти в этом вопросе. Есть пример Китая, где нет пенсий для работающих, только для военных пенсионеров, госслужащих и ветеранов компании Китая".

Впрочем, народ реформной все равно категорически недоволен, несмотря на бравурные новости в федеральных СМИ о "бодрых пенсионерах", которые только начинают жить и работать в свои 70-80-90… Кстати, даже термин "пенсионная реформа" в государственных СМИ был заменён на эвфемизмы вроде "изменение пенсионного законодательства" или "изменения параметров пенсионной системы".

Что касается протестных акций, то они начались практически сразу после анонсирования реформы, еще с 14 июня. Шли они волной по многим регионам страны, и продолжались до вчерашнего дня, когда в Питере прошел несанкционированный митинг с задержанием 14-и человек.

Параллельно, на сайте РОИ была опубликована петиция против реформы, и она набрала необходимые для рассмотрения Думой 100 000 голосов. Однако, судя по всему, думское большинство эту петицию решило не рассматривать.

При этом, еще 15 июня пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, отвечая на вопросы прессы, отметил, что президент следит за ходом принятия закона, однако сам участия в его проработке не принимает. При этом, Песков отметил, что пока к Владимиру Путину обращаться "преждевременно". Это было больше месяца назад, и, кажется, вот теперь уже самое время.

Кстати, одиночные пикеты и несанкционированные протестные акции шли и во время этого заседания. В районе здания нижней палаты парламента, на Охотном Ряду, граждане и политические активисты, представители КПРФ и СР, активно протестовали. По словам оппозиционера Сергея Удальцова, на акциях в этом районе присутствовало около пятисот человек.

И есть мнение, что протестные мероприятия только усилятся с принятием закона в первом чтении. Поскольку консолидированной позиции добиться российскому парламенту так и не удалось. Да и общественные настроения в данном случае явно не в пользу пенсионной реформы.

Как это повлияет на рейтинги "Единой России", которая и является главным, а по сути, единственным от законодательной власти локомотивом повышения пенсионного возраста — вопрос весьма непраздный. Особенно с учетом того, что даже в самой партии единого мнения по вопросу реформы нет.

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Темы госдума депутаты пенсионеры единая Россия пенсионная реформа пенсионный возраст
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