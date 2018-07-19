В центре Европы колокола заменили на звонок Бога. ВИДЕО

Жители швейцарского Люцерна в удивлении озираются, проходя мимо городской церкви. Дело в том, что вместо привычного колокольного звона от здания разносится звук… мобильного рингтона.

Однако это не акт богохульства, как можно подумать в первую минуту. Дело в том, что старые колокола сейчас ремонтируют, и, таким образом, был найден временный выход из положения. Оказалось, что идея принадлежит двум студенткам школы искусств, и ее воплощение стало частью арт-выставки, которая продлится до конца июля.

О том, понравилась ли инициатива студенток жителям города, можно судить по видеоролику, где они делятся своим мнением.

Между тем выбор рингтона может многое рассказать о своем владельце. Как ранее рассказывала "Правда.Ру", некоторое время назад психологам были даны для профессиональной оценки рингтоны поп-звезд российской эстрады. При этом специалисты не знали, кому из них принадлежит какая мелодия. По предпочтениям эксперты создали психологические портреты артистов.

Так, звонок Филиппа Киркорова — "Ария Риголетто" — характеризует его как человека с аналитическим складом ума. Отчасти он склонен к излишнему созерцанию, но когда приходит беда, теряется. В периоды жизненных сложностей часто становится раздражительным.

Владимир Пресняков при входящих звонках слышит: "Вот оно какое, наше лето!" Приязнь к детским песням говорит о том, что в человеке силен его "внутренний ребенок". Он смотрит на мир легко и прекрасно сходится с людьми. Но такое же несерьёзное отношение у него может наблюдаться и к семейной жизни.

У Аллы Пугачевой на телефоне — стандартный звонок. Как считают психологи, такие люди не любят разговаривать по телефону, предпочитая личное общение. Они всегда говорят то, что думают, очень упрямы и объективно оценивают свои свои сильные стороны.

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