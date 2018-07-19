Власти запретят называть сыром ужас из российских магазинов

Власти собираются бороться с так называемым "легальным фальсификатом". Производителям запретят называть товары так, как это прописано в ГОСТах, если продукция им не соответствует. Об этом сообщает "РБК".
Соответствующую инициативу Минпромторг поручил разработать Росстандарту. Изменения должны коснуться в первую очередь тех, кто занимается производством сыра и шоколада, а точнее схожих с ними продуктов.
Планируется внести поправки в федеральный закон "О стандартизации","вводящие законодательный запрет на использование "придуманных" наименований продукции для схожих товаров и допускающие использование таких названий только для продукции, соответствующей ГОСТу".
Такая мера, по мнению авторов инициативы, позволит существенно сократить долю "легального фальсификата" на рынке.
Сейчас эта ситуация правительством никак не регулируется. Производители, использующие названия из ГОСТов, "спасаются", указывая на упаковке, что продукт изготовлен в соответствии с техническими условиями, а не по стандарту. После внесения поправок эта "лазейка" исчезнет.
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