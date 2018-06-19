В Белоруссии обнаружили крупное захоронение времен Великой Отечественной войны

Крупное захоронение жертв расстрелов времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории Белоруссии. Об это стало известно от представителя Министерства обороны республики Белоруссия Сергея Вороновича.
По словам Вороновича, в городе Несвиж Минской области, с мая текущего года ведутся масштабные работы на ранее неизвестном захоронении жертв, расстрелянных фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Воронович уточнил, что из-под земли уже извлечены останки около семи сотен человек.
Также Воронович добавил и о другой находке, уже в Витебской области. Там найдено другое захоронение — останки более 60 военнослужащих времен Российской империи. Известно, что специалисты смогли идентифицировать двух погибших.
Стоит отметить, что до сих пор, спустя даже столько лет после Великой победы, тысячи солдат остаются незахороненными. Раскопками и их последующим погребением зачастую занимаются добровольцы, тратя на это не только время и силы, но и собственные финансовые средства.
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