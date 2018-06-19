Пожилая колумбийка украла у москвича 200 рублей и билеты на прошедший матч ЧМ

Пожилая колумбийка решила немного "подзаработать" и стащила из кармана москвича две сотни рублей. Также она украла и билет на матч Мексика — Германия. Воспользоваться им, правда, у дерзкой колумбийки не получится — к тому времени, как в ее руках оказался билет, игра давно завершилась. Фаворит турнира Германия, кстати, сенсационно уступила более скромной сборной Мексики со счетом 0:1.
Известно, что инцидент произошел неподалеку от станции метро "Парк культуры". Сотрудники правоохранительных органов задержали пожилую подданную Колумбии на месте происшествия и доставили в ближайший отдел полиции. Против нее возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сообщается, что колумбийское посольство в Москве уже осведомлено о случившемся с горе-болельщицей.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", колумбийская старушка не первая иностранка, приехавшая на чемпионат мира по футболу и задержанная за противоправные действия. Ранее московская полиция задержала трех граждан Мексики и одного гражданина Ирана. Им инкриминируется та же статья, что и пожилой колумбийке. Также известно о инциденте в поезде Москва-Волгоград. Два болельщика из Соединенного Королевства стали зачинщиками конфликта в поезде, в следствие чего их задержали полицейские.
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