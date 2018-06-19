Российские власти не скрывают, что по мере повышения пенсионного возраста вырастут и риски, связанные с трудоустройством людей предпенсионного возраста.
Как заявил глава Минтруда Максим Топилин в интервью телеканалу «Россия 24», « над этой темой нужно подумать: каким образом предоставить возможность людям, если они вдруг оказались в ситуации, когда работодателей по каким-то причинам они не устраивают».
По его словам, определенная категория граждан должна иметь возможность пройти программу переобучения, которую должна профинансировать администрация соответствующего субъекта федерации.
«Субъекты [России] могут финансировать программы повышения квалификации лиц предпенсионного возраста. Другое дело, что у них не всегда достаточно для этого ресурсов, и не всегда это является приоритетом», - подчеркнул Топилин.
Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о намерении кабмина повысить пенсионный возраст. Правительство предложило провести реформу поэтапно с 2019 по 2034 год. К 2028 году срок выхода мужчин на пенсию вырастет на пять лет, до 65, к 2034 году женщины будут выходить на пенсию в 63 года - на восемь лет позже, чем в настоящий момент.
Данный законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в Госдуму 16 июня. Практически все фракции нижней палаты парламента, кроме «Единой России», собираются проголосовать против повышения пенсионного возраста, так как такой шаг может привести к социальному взрыву.
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