Дети выкинули из дома отца-пенсионера с запиской "сдать в дом престарелых"

Пожилого мужчину "подкинули" в чебаркульскую клинику (Челябинская область). При нем была записка для некоего Пети: не возвращать отца и не искать тех, кто его привез. Апофеозом сообщения стала фраза: "Не нужен — сдай его в дом престарелых".

Фото: vk.com/Регион-74 | Челябинск

Известно об инциденте стало благодаря сообщению в местной группе "ВКонтакте". Там же рассказано и о состоянии "подкидыша", он еле говорит и почти не может передвигаться. От пенсионера удалось лишь узнать имя — Василий, на вид ему около 70 лет.

Как сообщают СМИ, мужчина был брошен на кушетке около приемного покоя больницы. Скорее всего, для Пети, о котором идет речь в записке, отец тоже стал помехой.

На горе пенсионера отозвались местные добровольцы: они хотят выяснить фамилию и помочь найти близких, что будут заботиться о "подкидыше".