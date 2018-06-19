Ученые объяснили, почему брак полезен для здоровья

Британские исследователи выяснили, что одинокие, разведенные или овдовевшие люди имеют гораздо более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, у кого есть пара. Свои выводы они опубликовали в журнале Heart ("Сердце").



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Специалисты из университетов Великобритании, США и Австралии изучили данные 34 исследований, которые проводились на протяжении 52 лет с участием более двух миллионов человек в возрасте от 42 до 77 лет. Анализ данных показал, что у людей, не имеющих вторую половину, этот риск возрастает на 42%.

Также была выявлена более подробная статистика. У одиночек на 16% возрастал риск ишемической болезни сердца и на 42% — риск умереть от этого недуга, к тому же их шанс получить инсульт увеличивался на 55%.

Такие же риски были у мужчин и женщин, которые развелись или овдовели. Эти факторы значительно увеличивали для них вероятность получить сердечные заболевания и инсульты.

Ведущий исследователь Чун Вай Вонг из университета Кила отмечает, что, судя по выявленной ими статистике, брак оказывает защитное воздействие на здоровье человека, соответственно, и на его сердечно-сосудистую систему, однако это можно отнести и на счет дополнительной социальной и эмоциональной поддержки, оказываемой супругом.

Одним из здравых объяснений того, что "парные" мужчины и женщины меньше страдают сердечными болезнями с тяжелыми последствиями, можно назвать тот факт, что их партнеры по союзу могут заметить, что у любимого проблемы со здоровьем, и лечение будет начато вовремя.

Эксперты также предполагают, что состоящие в браке, скорее всего, чаще бывают финансово стабильны, что тоже в случае нездоровья помогает быстрее и качественнее разрешить проблему.

Профессор Киав Мьин из университета в Абердине предлагает такое объяснение меньшей уязвимости людей семейных в отношении сердечных заболеваний: "Они могут соблюдать сбалансированную диету и вести правильный образ жизни, например, стараясь угодить партнеру, желающему видеть их в хорошей форме; иметь больше физических нагрузок или, по крайней мере, — готовность обратиться к врачу даже при, казалось бы не слишком опасных симптомах, например, при изжоге, которая может быть и признаком болезни сердца".

Напоследок необходимо отметить, что специалисты, сделавшие изложенные выше умозаключения, конечно, не сбрасывают со счетов общеизвестные причины сердечных заболеваний, в частности, высокий уровень холестерина, курение, пожилой возраст и диабет.

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