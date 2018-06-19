"Уйди, лузер!": секс-роботы научились отказывать мужчинам

Доктор Серги Сантес и его 16-летняя жена Марица Киссамитаки из Великобритании создали секс-робота, который способен отказывать в развлечении своему хозяину, если тот слишком грязно пошутил или сделал что-то грубо.
Пара наделила куклу искусственным интеллектом. Благодаря компьютеру, встроенному в голову, она может выполнять различные действия: запоминает, что ее "работодатель" делал в прошлые разы, имеет несколько режимов работы от "романтического" до "ультра-непристойного".
Саманта, так зовут робота, знает, как доставить удовольствие при помощи своих рук и бедер, она может мурчать и шептать. Ее лицо напоминает черты Дженифер Лопес.
При этом красотка может в любой момент превратиться в кусок пластика, если почувствует, что с ней грубо обращаются. Британцы решили добавить Саманте такую "функцию", так как многие считают, что пустые силиконовые секс-куклы унижают достоинство женщин. Они создали умного робота, который будет воспитывать правильное поведение своего хозяина в постели.
Прототип Саманты уже продемонстрировали одной экспертной группе в Центре естественных наук в Ньюкасле. Создатели надеются, что кукла попадет в массовое производство, ее можно будет купить за 3600 фунтов стерлингов.
План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.
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