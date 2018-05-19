Глава Забайкалья попросила дождя у колдунов-лам

В Забайкальском крае не ждут от природы подарка в виде дождя и готовятся противостоять лесным пожарам заблаговременно.



Жара в России: горят леса

Хотя ламы пообещали в регионе осадке после 20 мая, губернатор Наталья Жданова предпочитает верить синоптиками, чьи прогнозы менее оптимистичны.

Жданова рассказала, что "сани" в регионе начали готовить еще летом минувшего года, после завершения борьбы с пожарами прошлого сезона.

Проанализировав полученный опыт, подготовили более совершенный план действий, в частности, изменив количество специалистов и техники, необходимой для решения данной проблемы. По словам Ждановой, в этом году будут использованы вертолеты Ми-8, самолет Бе-200 МЧС России.

При этом она не считает нынешние возможности идеальными и не рекомендует расслабляться главам районов населенных пунктов, а особенно, — руководителям летних учреждений для детей, которые базируются в лесной местности.

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