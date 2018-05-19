США в ужасе: в школах гибнет больше людей, чем на военной службе

Газета The Washington Post провела исследование по одной из самых животрепещущих проблем современной Америки — эпизодам стрельбы в школах США. И выводы, к которым пришли журналисты, заставляют кровь леденеть в жилах. Оказывается, в 2018 году страна потеряла больше своих граждан во время инцидентов со стрельбой в учебных заведениях, нежели во время несения военной службы.

29 школьников и учителей погибли в период с 1 января по 18 мая во время шестнадцати трагических происшествий со стрельбой в школах США. За это же время Пентагон лишился 13 человек (речь идет о боевых и небоевых ситуациях). Добавим сюда потери, случившиеся во время падения вертолета "НН-60" на западе Ирака в марте, — погибли 7 военнослужащих ВВС, которые были на борту. Первая цифра, очевидно, превосходит вторую.

Между тем очередной трагический случай произошел в штате Техас (город Санта-Фе). И с сожалением можно предполагать, что вряд ли он будет последним. На этот раз 17-летний ученик расстрелял в школе 9 своих товарищей и учителя.

Издание приводит пугающую статистику. С апреля 1999-го по март 2018-го со стрельбой во время учебного дня пришлось иметь дело 187 тысячам школьников в более чем 190 школах. Ежегодно примерно в десяти школах происходят убийства, в которых оружием выступают пистолеты и винтовки.

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