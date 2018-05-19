Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Неожиданно: названы полезные свойства табака

Общество

Несмотря на стремительное развитие технологий и прочие достижения людского разума, остаются опасности, которые человечество победить пока не в силах. Одна из них — инфекции, по причине которых прерывается жизнь каждого восьмого жителя Земли. "Найти на них управу" стараются ученые во всем мире.

В частности, специалисты из австралийского Университета Ла Троба. По информации medicalxpress. com, они выявили свойства, способные сражаться с инфекциями, у белка, который находится в растениях декоративного табака. По их данным, он может помочь противостоять таким недугам, как энцефалитные вирусы, вирус Зика, ВИЧ, золотистый стафилококк.

Ученым удалось заполучить изображения, объясняющие им атомное строение табака. Они поняли, что входящий в его состав пептид NaD1 способен деформировать поверхностный слой клеток Candida albicans. Этот грибок, убивая полезные микроорганизмы в теле человека, оказывается причиной угрожающих жизни болезней для пациентов, страдающих иммунодефицитами.

Еще одна из способностей данного пептида — уничтожение даже мутирующих грибков, которые имеют устойчивость к антибиотикам.

Это исследование — на редкость своевременно. Стоит напомнить, что не так давно английские ученые рассказали о грядущей эпидемии, способной погубить все живое на планете, причиной которой станет как раз грибок, не поддающийся медикаментозному лечению.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы табак ученые грибок медицина лекарство
Обсудить
Актуальная аналитика
США и Канада
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
Формула небес
Астролог: рожденные 19.05 воинственны
Бывший СССР
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Читательский топ
Мир перевернулся: Китай начинает диктовать цены на нефть
Как Украина опозорилась со взносом в Совет Европы
"Вам Гаагу или в пепел?": реакции на призыв из США разбомбить мост в Крым
Русские пришли: США поверили в свою беззащитность
Снова скандал: Порошенко случайно унизил украинских детей
Новости Все >
Неожиданно: названы полезные свойства табака
Катастрофа "Боинга" на Кубе: что известно на данный момент. Видео
Русским объяснили, почему американцы могут призывать к взрывам в России
Роскомнадзор отказался от ответственности за сбой Facebook
В американской школе расстреляли учеников
Украинская полиция опозорилась: арест подозреваемого "боевым гопаком"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Нефть
Мир перевернулся: Китай начинает диктовать цены на нефть

Мир с тревогой наблюдает за растущей напряженностью на Ближнем Востоке, в то время как аналитики нефтяного рынка оценивают, какого количества иранской нефти рынок лишится из-за возобновления санкций США.

Мир перевернулся: Китай начинает диктовать цены на нефть
Как Украина опозорилась со взносом в Совет Европы
Мир
Как Украина опозорилась со взносом в Совет Европы
Мир
"Вам Гаагу или в пепел?": реакции на призыв из США разбомбить мост в Крым
Силовые структуры
Русские пришли: США поверили в свою беззащитность
Мир
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста

США и Британия осудили строительство Крымского моста. Представители обеих стран выступили с официальными заявлениями.

Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
В США обсуждают бомбардировку Крымского моста до ЧМ-2018
Мир
В США обсуждают бомбардировку Крымского моста до ЧМ-2018
Общество
За недостоверные посты и новости хотят сажать
Мир
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Наука и техника
Назван лучший российский истребитель

Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные — лучшие боевые самолеты четвертого поколения.

Назван лучший российский истребитель
Россиян поставят на "умные" счетчики
Экономика
Россиян поставят на "умные" счетчики
Происшествия
Экс-замминистра культуры задержали за гигантские хищения
Мир
В Госдуму внесли поправки о "бессрочном президенте"
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 19.05 воинственны Соломон Соловьев Инна Шейхатович Соломенная шляпа для короля стендапа Инна Шейхатович Пол Крейг Робертс Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина? Пол Крейг Робертс
Комментарии
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Русским объяснили, почему американцы могут призывать к взрывам в России
Почему Путин отказался от зарубежных визитов
Почему Путин отказался от зарубежных визитов
Почему Путин отказался от зарубежных визитов
Почему Путин отказался от зарубежных визитов
Украинская полиция опозорилась: арест подозреваемого "боевым гопаком"
И кто вам доклады пишет, Владимир Владимирович?
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Русским объяснили, почему американцы могут призывать к взрывам в России
Как США вооружают "Аль-Каиду"
Снова скандал: Порошенко случайно унизил украинских детей
Новый поворот: Россия отказалась считать Скрипаля предателем
Жуткая смерть звезд: что обнаружили ученые
Назван самый вероятный победитель ЧМ-2018
Путин объяснил неприязнь США к "Северному потоку-2"
Украинская полиция опозорилась: арест подозреваемого "боевым гопаком"
В американской школе расстреляли учеников
США и Канада
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование

Это, может, и выглядит как сюжет для фильма: в аэропорту ловят человека, у которого в чемодане оказался миллион долларов наличными. Это реальная история.

Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Бывший СССР
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"
Евросоюз
Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
США и Канада
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Краткая история пыток в США
США и Канада
Краткая история пыток в США
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Мир
Какой должна быть политика России при угрозе войны
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался