Неожиданно: названы полезные свойства табака

Несмотря на стремительное развитие технологий и прочие достижения людского разума, остаются опасности, которые человечество победить пока не в силах. Одна из них — инфекции, по причине которых прерывается жизнь каждого восьмого жителя Земли. "Найти на них управу" стараются ученые во всем мире.

В частности, специалисты из австралийского Университета Ла Троба. По информации medicalxpress. com, они выявили свойства, способные сражаться с инфекциями, у белка, который находится в растениях декоративного табака. По их данным, он может помочь противостоять таким недугам, как энцефалитные вирусы, вирус Зика, ВИЧ, золотистый стафилококк.

Ученым удалось заполучить изображения, объясняющие им атомное строение табака. Они поняли, что входящий в его состав пептид NaD1 способен деформировать поверхностный слой клеток Candida albicans. Этот грибок, убивая полезные микроорганизмы в теле человека, оказывается причиной угрожающих жизни болезней для пациентов, страдающих иммунодефицитами.

Еще одна из способностей данного пептида — уничтожение даже мутирующих грибков, которые имеют устойчивость к антибиотикам.

Это исследование — на редкость своевременно. Стоит напомнить, что не так давно английские ученые рассказали о грядущей эпидемии, способной погубить все живое на планете, причиной которой станет как раз грибок, не поддающийся медикаментозному лечению.