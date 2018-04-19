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Источник Правда.Ру

Крым принимает IV Ялтинский международный экономический форум

Общество

Глава  Республики Крым Сергей Аксёнов, полпред президента РФ в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев и сопредседатель "Деловой России"  Андрей Назаров приняли участие в торжественной церемонии открытия IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

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Фото: пресс-служба Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ)

Она прошла в четверг в  отеле Mriya Resort & SPA в Крыму. Приветствуя участников форума, глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал показать им в рамках  мероприятия достижения полуострова за четыре года после воссоединения с  Россией. Он подчеркнул, что уже по прилёту в Крым каждый гость мог увидеть результаты работы  прошлых форумов.

Соглашение о строительстве нового терминала Международного аэропорта Симферополь стоимостью 32 млрд  руб., который был открыт 16 апреля, подписали как раз на втором ЯМЭФ в  2016 году, напомнил глава республики.

Аксёнов также добавил, что участие в ЯМЭФ  делегаций из десятков зарубежных стран "вдребезги разбивает миф" об изоляции России и Крыма. "Наши гости представляют  страны, население которых в общей сложности превышает 3 млрд человек, то  есть значительную часть человечества", - указал он.

"[Мы] видим много знакомых лиц,  у форума уже сформировался мощный отряд верных друзей Республики Крым, Российской Федерации. Мы видим, что у всех  хорошее настроение, уверен, что форум пройдёт результативно, что будут  обсуждаться знаковые вопросы для нашей страны", - заключил Сергей Аксёнов.

Полпред  президента в КФО Олег Белавенцев подвёл краткие итоги прошлогоднего форума и выразил уверенность, что 4-й ЯМЭФ будет не  хуже. Он отдельно поблагодарил иностранных гостей за то, что они  посетили Крым, несмотря на санкции. "Вскоре мы все станем свидетелями того, как инфраструктура  Крыма изменится до неузнаваемости, и это будет внесено в зачёт Ялтинского международного экономического форума", -  убеждён Белавенцев.

Сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров рассказал о деловой программе предстоящего форума и привёл статистику: "Подготовлена очень большая и насыщенная программа. Туда вошли 67 мероприятий, из которых более 40 - деловых. На площадке присутствуют более 3 тыс. участников из 71 страны мира".

Почётными  зарубежными делегациями в этом году стали делегации из Австрии и Германии, а самой многочисленной -  из Сирии, более 80 человек, продолжил Назаров. "Самая многочисленная профессиональная делегация - более 70  уполномоченных по защите прав предпринимателей со всей России", -  добавил он.

Сопредседатель "Деловой России" сообщил, что, хотя программа "большого форума"стартует  только в четверг, за два дня до этого в рамках форума начались молодёжные встречи. "Молодёжь из 30 стран мира  уже выразила своё мнение по поводу будущего мира и будущего России, -  добавил он. - Во второй день форума на первом пленарном заседании они расскажут о своём видении  этого будущего".

Андрей Назаров надеется, что результатом форума будут не только инвестиционные соглашения и контракты более чем на 150 млрд руб., но "самое главное -  будут заданы новые тренды в экономике, в политике, такие как цифровая экономика, цифровая медицина,  блокчейн и криптовалюты".

В заключение выступления делоросс напомнил, что 21 апреля в рамках ЯМЭФ пройдёт Ялтинская конференция, посвящённая послевоенному экономическому  возрождению Сирии. "Она не только даст толчок возрождению Сирии, толчок сотрудничеству между  Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой, но и даст возможность всем международным участникам форума  высказаться о направлениях, по которым могла бы восстанавливаться Сирия,  и о том, как можно было бы в этом вопросе сотрудничать".

Своё приветствие участникам ЯМЭФ направил и президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля. "Сегодня в Ялте вновь встречаются видные политики, представители предпринимательских, экспертных кругов и общественных организаций из разных стран, чтобы обсудить актуальные проблемы всестороннего развития Крыма, другие вопросы социально-экономической повестки", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что программа форума нацелена на то, чтобы ближе познакомить инвесторов с потенциалом Юга России, с благоприятными условиями для капиталовложений в его экономику. "Участникам  ЯМЭФ предоставляется отличная возможность наладить прямой диалог с российским  бизнесом, а также с руководителями федеральных, региональных и местных  органов власти, высказать конкретные предложения по совершенствованию делового климата,  наметить перспективы наращивания дальнейшего сотрудничества", - считает Владимир Путин.

Президент пожелал участникам форума "успехов и всего самого доброго".

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Темы крым ялта форум
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