Крым принимает IV Ялтинский международный экономический форум

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, полпред президента РФ в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев и сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров приняли участие в торжественной церемонии открытия IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Фото: пресс-служба Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ)

Она прошла в четверг в отеле Mriya Resort & SPA в Крыму. Приветствуя участников форума, глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал показать им в рамках мероприятия достижения полуострова за четыре года после воссоединения с Россией. Он подчеркнул, что уже по прилёту в Крым каждый гость мог увидеть результаты работы прошлых форумов.

Соглашение о строительстве нового терминала Международного аэропорта Симферополь стоимостью 32 млрд руб., который был открыт 16 апреля, подписали как раз на втором ЯМЭФ в 2016 году, напомнил глава республики.

Аксёнов также добавил, что участие в ЯМЭФ делегаций из десятков зарубежных стран "вдребезги разбивает миф" об изоляции России и Крыма. "Наши гости представляют страны, население которых в общей сложности превышает 3 млрд человек, то есть значительную часть человечества", - указал он.

"[Мы] видим много знакомых лиц, у форума уже сформировался мощный отряд верных друзей Республики Крым, Российской Федерации. Мы видим, что у всех хорошее настроение, уверен, что форум пройдёт результативно, что будут обсуждаться знаковые вопросы для нашей страны", - заключил Сергей Аксёнов.

Полпред президента в КФО Олег Белавенцев подвёл краткие итоги прошлогоднего форума и выразил уверенность, что 4-й ЯМЭФ будет не хуже. Он отдельно поблагодарил иностранных гостей за то, что они посетили Крым, несмотря на санкции. "Вскоре мы все станем свидетелями того, как инфраструктура Крыма изменится до неузнаваемости, и это будет внесено в зачёт Ялтинского международного экономического форума", - убеждён Белавенцев.

Сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров рассказал о деловой программе предстоящего форума и привёл статистику: "Подготовлена очень большая и насыщенная программа. Туда вошли 67 мероприятий, из которых более 40 - деловых. На площадке присутствуют более 3 тыс. участников из 71 страны мира".

Почётными зарубежными делегациями в этом году стали делегации из Австрии и Германии, а самой многочисленной - из Сирии, более 80 человек, продолжил Назаров. "Самая многочисленная профессиональная делегация - более 70 уполномоченных по защите прав предпринимателей со всей России", - добавил он.

Сопредседатель "Деловой России" сообщил, что, хотя программа "большого форума"стартует только в четверг, за два дня до этого в рамках форума начались молодёжные встречи. "Молодёжь из 30 стран мира уже выразила своё мнение по поводу будущего мира и будущего России, - добавил он. - Во второй день форума на первом пленарном заседании они расскажут о своём видении этого будущего".

Андрей Назаров надеется, что результатом форума будут не только инвестиционные соглашения и контракты более чем на 150 млрд руб., но "самое главное - будут заданы новые тренды в экономике, в политике, такие как цифровая экономика, цифровая медицина, блокчейн и криптовалюты".

В заключение выступления делоросс напомнил, что 21 апреля в рамках ЯМЭФ пройдёт Ялтинская конференция, посвящённая послевоенному экономическому возрождению Сирии. "Она не только даст толчок возрождению Сирии, толчок сотрудничеству между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой, но и даст возможность всем международным участникам форума высказаться о направлениях, по которым могла бы восстанавливаться Сирия, и о том, как можно было бы в этом вопросе сотрудничать".

Своё приветствие участникам ЯМЭФ направил и президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля. "Сегодня в Ялте вновь встречаются видные политики, представители предпринимательских, экспертных кругов и общественных организаций из разных стран, чтобы обсудить актуальные проблемы всестороннего развития Крыма, другие вопросы социально-экономической повестки", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что программа форума нацелена на то, чтобы ближе познакомить инвесторов с потенциалом Юга России, с благоприятными условиями для капиталовложений в его экономику. "Участникам ЯМЭФ предоставляется отличная возможность наладить прямой диалог с российским бизнесом, а также с руководителями федеральных, региональных и местных органов власти, высказать конкретные предложения по совершенствованию делового климата, наметить перспективы наращивания дальнейшего сотрудничества", - считает Владимир Путин.

Президент пожелал участникам форума "успехов и всего самого доброго".