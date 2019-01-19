Российский писатель извинился перед Грузией за посещение Абхазии

Российский писатель Виктор Ерофеев принес свои извинения Грузии и всем местным жителям за то, что посетил Абхазию.
Известно, что Виктора Ерофеева в ноябре прошлого года не пропустили на территорию Грузии. На государственной границе ему объяснили, что причиной отказа во въезде в страну стало его несогласованное с грузинским правительством недавнее посещение республики Абхазия.
Напомним, что согласно действующему на сегодняшний день в постсоветской республике "Законе об оккупации" необходимо заблаговременно получить разрешение на въезд в республики Южная Осетия и Абхазия.
Виктор Ерофеев посчитал нужным извиниться перед правительством Грузии и местным населением, а также признать, что, возможно, допустил ошибку. Он признался, что не хочет прекращать общение со своими друзьями из Грузии, а также желает издавать свои произведения на грузинском языке и дальше.
Принося свои, по его же собственным словам, "искренние" извинения, Виктор Ерофеев подчеркнул, что позиция абхазов является сепаратистской. Также, добавил он, очевидно, что всем в современной Абхазии управляет Россия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о прекращении сотрудничества с Российской Федерацией. Тбилиси, заявила глава государства, отказывается от советского и постсоветского прошлого и стремится на Запад — в Евросоюз и Североатлантический альянс.
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