В Кремле объяснили, почему показали кадры крещенского купания Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал пояснения, почему было принято решение обнародовать кадры крещенского купания главы государства Владимира Путина.

По его словам, президент был, "хотя и на непродолжительной части этого молебна, который был в храме... Оно в целом проходило в публичном режиме, и поэтому приняли решение показать".

Песков также отметил, что в прошлые годы глава государства принимал участие в этом обряде "в более дискретной обстановке".

Напомним, 18 января по завершении рабочей программы в Петербурге глава государства посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, побывал на части литургии и окунулся в прорубь на озере Селигер.

Сообщается, что для Путина это уже не первый опыт крещенских купаний. В 2007 году во время визита в Иорданию президент РФ омыл руки в водах реки Иордан и посетил место, где Иоанн Креститель встретил Спасителя.

Православный мир 19 января по новому стилю отмечает великий праздник Богоявления, иначе называемый Крещением Господнем. Современному человеку этот праздник нередко кажется вторичным и остающимся в тени недавно прошедшего Рождества Христова, а между тем для Древней Церкви первых трех веков главным зимним праздником было именно Богоявление.