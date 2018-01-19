Учительница школы Улан-Удэ Ирина Раменская, во время урока которой в класс ворвался агрессивный подросток, рассказала подробности инцидента.
По ее словам, "я вела урок, открылась дверь, и что-то кинули. Я не поняла, мне попали в голову, я даже удар этот не ощутила. Задымление пошло. Я начала выводить детей. Когда сама выскочила, увидела, что человек просто топором рубит детей. Я их опять в кабинет - там все пылало. У меня просто... я уже истекала кровью".
Раменская пояснила, что среди нападавших узнала ученика школы Антона Бичивина, пишет автор Telegram-канала Mash.
19 января трое подростков с топором напали на школу в военном поселке Сосновый бор в Улан-Удэ. По некоторым данным, ранены от четырех до семи человек. Одной из девочек подростки отрубили палец, еще одному мальчику повредили спину, учительница, пытавшаяся защитить детей, госпитализирована с черепно-мозговой травмой.
В связи с нападением из здания школы были эвакуированы более 500 человек. Полиция уже задержала одного из нападавших, поиски еще двоих ведутся.
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