"Просто рубил топором": учительница школы в Улан-Удэ рассказала подробности о нападении

Учительница школы Улан-Удэ Ирина Раменская, во время урока которой в класс ворвался агрессивный подросток, рассказала подробности инцидента.

Фото: Vk.com/buryatia.online/arigus.tv

По ее словам, "я вела урок, открылась дверь, и что-то кинули. Я не поняла, мне попали в голову, я даже удар этот не ощутила. Задымление пошло. Я начала выводить детей. Когда сама выскочила, увидела, что человек просто топором рубит детей. Я их опять в кабинет - там все пылало. У меня просто... я уже истекала кровью".

Раменская пояснила, что среди нападавших узнала ученика школы Антона Бичивина, пишет автор Telegram-канала Mash.

19 января трое подростков с топором напали на школу в военном поселке Сосновый бор в Улан-Удэ. По некоторым данным, ранены от четырех до семи человек. Одной из девочек подростки отрубили палец, еще одному мальчику повредили спину, учительница, пытавшаяся защитить детей, госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

В связи с нападением из здания школы были эвакуированы более 500 человек. Полиция уже задержала одного из нападавших, поиски еще двоих ведутся.