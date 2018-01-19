Российский сенатор Елена Мизулина заявила, что нападения подростков в школах могут быть спланированной акцией, за которой стоят группы альтернативной реальности в соцсетях.
Мизулина, комментируя нападения в Бурятии, пояснила, что "нужно смотреть системно. Есть основание полагать, что это целенаправленная акция, организованная через группы в социальных сетях". Она также напомнила в этой связи о "группах смерти", деятельность которых "оказалась организованной и спланированной целой группой лиц".
"По информации экспертов Лиги безопасного интернета большое количество таких групп существует в соцсетях, в частности, "ВКонтакте". Считаю, что правоохранительным органам необходимо обратить на такого рода группы особое внимание,"- уверена Мизулина.
Таким образом, сотрудники правоохранительных органов будут проверять версию о том, что нападения на школы в Перми и Улан-Удэ координировались через социальные сети.
При этом в Совете Федерации придерживаются противоположного мнени.я "Думаю, что прямая связь между происшествиями в Бурятии и Перми отсутствует", - заявил журналистам первый заместитель председателя сенатского комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, проблемой на самом деле является "безопасность школ...и состояние психического здоровья подрастающего поколения в целом".
"Правда.Ру" ранее писала, что 19 января трое подростков с топором напали на детей и учителя в школе военного поселка Сосновый бор в Улан-Удэ.
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