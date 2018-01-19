ЦППК усилит меры безопасности на транспорте в период проведения ЧМ-2018

Руководство ЦППК заявило об усилении мер обеспечения транспортной безопасности в период проведения ЧМ-2018.

commons.wikimedia.org

Сообщается, что в период проведения чемпионата мира по футболу с 14 июня по 15 июля 2018 года в пригородных электропоездах ОАО "Центральной ППК" (ЦППК) будут усилены меры по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности, сообщила пресс-служба компании.

По данным пресс-службы компании, для защиты пригородных электропоездов компании от актов незаконного вмешательства привлечено подразделение транспортной безопасности, включающее в себя группы быстрого реагирования.

Также организовано взаимодействие с МВД России и ФСБ России по усилению мер безопасности в период подготовки и проведения ЧМ-2018. На сегодняшний день все пригородные электропоезда компании оборудованы сертифицированными техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон принял приглашение своего российского коллеги Сергея Лаврова и в конце нынешнего года приезжал в Россию с визитом.

Именно в рамках этого визита сторонам удалось согласовать условия сотрудничества "в области безопасности в преддверии чемпионата мира следующего лета, в рамках которого Великобритания и Россия конструктивно работают вместе" (речь идет о чемпионате мира по футболу, проходящему в РФ в июне-июле 2018 года).