Генпрокурора призвали проверить слова депутата Госдумы Гурулёва о ликвидации 20 процентов жителей России

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции "Яблоко" Борис Вишневский обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывание депутата Государственной Думы Андрея Гурулева, призвавшего к уничтожению 20 процентов россиян, которые не выказывают поддержку лидеру страны Владимиру Путину.

Фото: ВК-аккаунт Андрея Гурулёва

Соответствующий призыв можно найти на сайте политической партии.

По мнению Вишневского, это высказывание Гурулёва можно расценить как призыв к убийствам жителей РФ из-за их политических мировоззрений. Петербургский депутат назвал подобные заявления "бесчеловечными и явно противозаконными призывами", которые способствуют разжиганию ненависти среди россиян.

Именно поэтому по данной фразе должна быть проведена проверка, на основании итогов которой может быть открыто уголовное дело.

Ранее Гурулёв призвал "уничтожить оставшуюся гниль в российском обществе".

"Я бы хотел, чтобы в нашем обществе, которое на 80 процентов доверяет президенту, вся эта гниль, которая осталась, она была бы если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена", — сказал Гурулёв в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".

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