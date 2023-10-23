Эксперт по кибербезопасности рассказал о опасности заработка в интернете с помощью "лайков"

1:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Современные аферисты приманивают легковерных людей лёгким заработком в интернете. Жертвы мошенников рассказали о способах "развода" в Сети.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Нечистоплотные на руку люди часто предлагают заработать в интернете, ставя лайки.

Мужчина по имени Евгений рассказал, что его наняли лайкать страницы отелей в интернете. За один лайк ему обещали 50 рублей. Он отметил, что деньги ему заплатили, однако попросили забронировать отель, скачав приложение. Евгений заметил, что приложение по поиску отелей было подозрительным, так как в нём было много ошибок. Он отказался от предложения работодателей.

Ранее сообщалось, что томичка чуть не попалась на уловку мошенницы, представлявшейся её дочерью.

Москвичка Лариса рассказала, что её наняли ставить лайки под разными публикациями и видео. Деньги, однако, обещали переводить на криптокошелёк. После пройденного испытания женщине порекомендовали внести депозит в 10 тысяч рублей. Лариса поняла, что чуть было не попалась на удочку мошенников.

Эксперт по кибербезопасности Антон Шаховцов предупредил, что нельзя скачивать приложения по ссылкам, которые вам кидают незнакомые люди. Приложение, по его словам, может заполучить доступ к смартфону и к сбережениям.

"Отслеживайте работу сервиса "Мобильный банк". Обо всех подозрительных манипуляциях, а также в случае утери телефона или SIM-карты тут же сообщайте в отделение вашего банка с просьбой отключить услугу", — цитирует словам Шаховцова "Вечерняя Москва".

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