Марков высказался о слитой переписке Чубайса о Путине: назвал СВО ошибкой

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков прокомментировал содержание обнародованной переписки Анатолия Чубайса, в которой он высказывает своё отношение к Владимиру Путину и СВО.

Фото: ВК-аккаунт Анатолия Чубайса

Марков рассказал, что друг экс-руководителя "Роснано" Юрий Коропачинский слил свою переписку с бывшим спецпредставителем президента РФ.

Коропачинский в переписке резко отзывается о президенте России, тогда как Чубайс осторожен в своих высказываниях.

Политолог отметил, что Чубайс назвал СВО личной ошибкой Путина, однако заявил, что выступает против "дебилизации Путина".

"Ясно, что Чубайс не хочет быть против Путина. И это правильно", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее Сергей Марков спросил занявшегося благотварительностью Чубайса, где он был 8 лет со своей гуманитарной помощью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.