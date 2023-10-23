Политолог Сергей Марков прокомментировал содержание обнародованной переписки Анатолия Чубайса, в которой он высказывает своё отношение к Владимиру Путину и СВО.
Марков рассказал, что друг экс-руководителя "Роснано" Юрий Коропачинский слил свою переписку с бывшим спецпредставителем президента РФ.
Коропачинский в переписке резко отзывается о президенте России, тогда как Чубайс осторожен в своих высказываниях.
Политолог отметил, что Чубайс назвал СВО личной ошибкой Путина, однако заявил, что выступает против "дебилизации Путина".
"Ясно, что Чубайс не хочет быть против Путина. И это правильно", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Ранее Сергей Марков спросил занявшегося благотварительностью Чубайса, где он был 8 лет со своей гуманитарной помощью.
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