Схваченного в мечети финалиста шоу "Перепой звезду" Усеинова отправили на службу в танковую дивизию

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова отправили на срочную службу после отказа подписать контракт.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Мужчину в числе других верующих задержали после пятничной молитвы в мечети в Подмосковье.

Усеинова, который получил гражданство РФ в 2014 году медики признали годным для прохождения срочной службы. Артист жаловался на состояние здоровья и рассказал о пренесённой в сентябре операции.

Певец сообщил в социальных сетях, что его уговаривали подписать контракт с Миноборой РФ. После отказа Мамута увезли в воинскую часть танковой дивизии для прохождения срочной службы.

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