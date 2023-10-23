Карьерный эксперт Валинуров рассказал, как добиться повышения зарплаты

2:28 Your browser does not support the audio element. Общество

В 2023 году россияне столкнулись с массовым подорожанием практически всех товаров и услуг на рынке, включая продукты питания, общественный транспорт и другие. Это подорожание связано не только с естественным процессом инфляции, но также с воздействием антироссийских санкций и снижением курса рубля, сообщает Общественная Служба Новостей.

Фото: openverse

Даже при официальном росте доходов населения, россияне всё чаще оценивают свои заработки как недостаточные. За последние два года процент граждан, считающих, что у них "не хватает" доходов, вырос с 25% до 45%, по данным РБК.

Тем не менее, существуют способы увеличить свой доход, как подсказывает карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Он выделяет несколько путей:

Сменить место работы . Переход на другую должность, где ваши навыки будут лучше оценены, может быть простым и логичным решением. На рынке труда всегда есть вакансии и работодатели, которые готовы ценить ваш опыт. Однако многие не исследуют альтернативы и ограничиваются первым предложением.

. Переход на другую должность, где ваши навыки будут лучше оценены, может быть простым и логичным решением. На рынке труда всегда есть вакансии и работодатели, которые готовы ценить ваш опыт. Однако многие не исследуют альтернативы и ограничиваются первым предложением. Взять на себя дополнительные обязанности . Если вы уже работаете в какой-то компании, рассмотрите возможность взять на себя больше задач и ответственности внутри организации. Это может включать в себя решение задач, связанных с вашей областью деятельности.

. Если вы уже работаете в какой-то компании, рассмотрите возможность взять на себя больше задач и ответственности внутри организации. Это может включать в себя решение задач, связанных с вашей областью деятельности. Предложить консультацию в своей области экспертизы . Если у вас есть специализированные знания, вы можете предложить свои услуги в качестве консультанта. Это может быть востребовано там, где ваши знания ценятся и нужны для улучшения бизнеса или новых проектов.

. Если у вас есть специализированные знания, вы можете предложить свои услуги в качестве консультанта. Это может быть востребовано там, где ваши знания ценятся и нужны для улучшения бизнеса или новых проектов. Создать онлайн-курс . Если вы обладаете экспертными знаниями, вы можете создать онлайн-курс по вашей области. Это потребует активности в социальных сетях и умения продвигать себя.

. Если вы обладаете экспертными знаниями, вы можете создать онлайн-курс по вашей области. Это потребует активности в социальных сетях и умения продвигать себя. Попросить о повышении зарплаты. Не стесняйтесь обсудить возможность повышения заработной платы с вашим текущим работодателем. Подготовьтесь заранее, предложив планы и идеи, которые могли бы приносить пользу компании.

Важно отметить, что ваша специализация не так важна, как ваши знания и опыт в ней. Клиенты ценят экспертов, их консультации и услуги могут быть востребованы в разных сферах бизнеса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.