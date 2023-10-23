Депутаты Государственной Думы внесли законопроект на рассмотрение, связанный с деятельностью застройщиков и их обещаниями в рекламе. Фракция "Новые люди" предлагает установить обязательное выполнение всего, что было обещано покупателям квартир до совершения сделки.
Депутаты подчеркнули, что часто застройщики показывают потенциальным покупателям красочные обещания, но не выполняют их. Это, в основном, касается области социальной и транспортной инфраструктуры.
"Часто в мелком шрифте брошюр написано, что эти обещания "не являются публичной офертой" или "носят информационный характер". Таким образом, застройщики освобождают себя от ответственности", — считает глава фракции Алексей Нечаев.
Депутаты предлагают внести изменения в статью 494 Гражданского кодекса Российской Федерации, добавив третий пункт следующего содержания:
"Любая информация, распространяемая застройщиком с целью привлечения средств граждан и юридических лиц для совместного строительства многоквартирных домов и/или другой недвижимости, считается публичной офертой".
Как изменения в законе повлияют на рынок СМИ "BFM Кубань" обратились к экспертам с запросом прояснить, каким образом данный законопроект, если он будет принят, повлияет на отношения между застройщиками и покупателями, и будет ли он действовать на практике.
Согласно словам президента СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилла Кулакова, мотивация авторов законопроекта понятна — покупатели оценивают не только стоимость за квадратный метр, но и другие характеристики. Обустройство территории, доступность транспорта или сроки ввода инфраструктурных объектов играют важную роль при выборе жилья.
"Видеоролики, созданные с использованием компьютерной графики, создают впечатление комфорта и надежности. Однако реальная жизнь демонстрирует множество случаев, когда после ввода дома в эксплуатацию придомовая территория не обустроена, строительство школ или детских садов находится на этапе выемки, а освещение новой квартиры не соответствует тому, что было показано в рекламе. Это особенно актуально для покупателей недвижимости на стадии строительства", — отметил Кулаков.
Глава "Региональной ассоциации оценщиков" также указал, что ситуация на рынке недвижимости изменится, но не существенно. На сегодняшний день большая часть судебных исков против застройщиков связана с нарушением сроков сдачи жилья или низким качеством работ.
Кулаков подчеркнул, что для решения второй проблемы, как правило, требуется независимая оценка, так как доказать нарушение строительных норм и правил не так просто. Особенно сложно доказать, что уровень освещения, например, в реальной квартире не соответствует тому, что было продемонстрировано в рекламном ролике. Аналогично, обещанная парковка или сквер возле дома может оказаться менее ухоженной, чем показано изначально.
Кулаков заявил, что в случае принятия закона, застройщики скорее всего будут избегать конкретных обещаний в рекламе и сосредотачиваться на неоспоримых преимуществах жилого комплекса, сообщает BFM Кубань.
"Таким образом, не стоит ожидать радикальных изменений даже после внедрения таких положений. Потенциальным покупателям перед заключением договора купли-продажи рекомендуется проконсультироваться с независимым юристом, который подскажет обо всех возможных рисках", — подытожил Кулаков.
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