Что изменит новый закон о застройщиках и рекламе

3:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутаты Государственной Думы внесли законопроект на рассмотрение, связанный с деятельностью застройщиков и их обещаниями в рекламе. Фракция "Новые люди" предлагает установить обязательное выполнение всего, что было обещано покупателям квартир до совершения сделки.

Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

Депутаты подчеркнули, что часто застройщики показывают потенциальным покупателям красочные обещания, но не выполняют их. Это, в основном, касается области социальной и транспортной инфраструктуры.

"Часто в мелком шрифте брошюр написано, что эти обещания "не являются публичной офертой" или "носят информационный характер". Таким образом, застройщики освобождают себя от ответственности", — считает глава фракции Алексей Нечаев.

Депутаты предлагают внести изменения в статью 494 Гражданского кодекса Российской Федерации, добавив третий пункт следующего содержания:

"Любая информация, распространяемая застройщиком с целью привлечения средств граждан и юридических лиц для совместного строительства многоквартирных домов и/или другой недвижимости, считается публичной офертой".

Как изменения в законе повлияют на рынок СМИ "BFM Кубань" обратились к экспертам с запросом прояснить, каким образом данный законопроект, если он будет принят, повлияет на отношения между застройщиками и покупателями, и будет ли он действовать на практике.

Согласно словам президента СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилла Кулакова, мотивация авторов законопроекта понятна — покупатели оценивают не только стоимость за квадратный метр, но и другие характеристики. Обустройство территории, доступность транспорта или сроки ввода инфраструктурных объектов играют важную роль при выборе жилья.

"Видеоролики, созданные с использованием компьютерной графики, создают впечатление комфорта и надежности. Однако реальная жизнь демонстрирует множество случаев, когда после ввода дома в эксплуатацию придомовая территория не обустроена, строительство школ или детских садов находится на этапе выемки, а освещение новой квартиры не соответствует тому, что было показано в рекламе. Это особенно актуально для покупателей недвижимости на стадии строительства", — отметил Кулаков.

Глава "Региональной ассоциации оценщиков" также указал, что ситуация на рынке недвижимости изменится, но не существенно. На сегодняшний день большая часть судебных исков против застройщиков связана с нарушением сроков сдачи жилья или низким качеством работ.

Кулаков подчеркнул, что для решения второй проблемы, как правило, требуется независимая оценка, так как доказать нарушение строительных норм и правил не так просто. Особенно сложно доказать, что уровень освещения, например, в реальной квартире не соответствует тому, что было продемонстрировано в рекламном ролике. Аналогично, обещанная парковка или сквер возле дома может оказаться менее ухоженной, чем показано изначально.

Кулаков заявил, что в случае принятия закона, застройщики скорее всего будут избегать конкретных обещаний в рекламе и сосредотачиваться на неоспоримых преимуществах жилого комплекса, сообщает BFM Кубань.

"Таким образом, не стоит ожидать радикальных изменений даже после внедрения таких положений. Потенциальным покупателям перед заключением договора купли-продажи рекомендуется проконсультироваться с независимым юристом, который подскажет обо всех возможных рисках", — подытожил Кулаков.

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