Первый зампред КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев заявил, что поправки в закон о выборах демонтировали институт выборов в России.
Коломейцев рассказал, что урон институту выборов в России нанесли новые законы.
"Я вам показывал 15 законов, которые фактически демонтировали институт выборов, сегодня они приняли такие поправки и в закон о выборах президента", — цитирует слова представителя КПРФ Telegram-канал "Осторожно, новости".
Ранее Коломейцев обвинил "сострарившихся либералов" в том, что они препятствуют продвижению к власти молодых коммунистов.
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