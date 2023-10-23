Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что въезд в Россию бывшему послу Израиля в Москве Аркадию Мильману должен быть запрещён на 50 лет за его оскорбления в адрес бурят.
Ранее оскорбительные расистские высказывания экс-посла Израиля Аркадия Мильмана, касающиеся бурят, прокомментировал в своём Telegram-канале глава Республики Алексей Цыденов. В опубликованном Цыденовым видео Мильман назвал бурят "животными с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг", которые не могут считаться людьми.
Хамзаев уверен, что такие слова должны стать поводом для запрета Мильману на въезд в Россию на очень долгий период времени.
"Считаю, что Мильману нужно публично запретить въезд в страну на 50 лет. Такое возможно в соответствии с законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Данное ограничение действует даже в случае смены фамилии, имени или отчества. Получить подобный "бан" можно постановлением правоохранительных органов", — сказал Хамзаев в разговоре с РИА Новости.
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