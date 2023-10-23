Иммунолог Крючков: в декабре и феврале ожидается пик заболеваемости ковидом

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Кандидат медицинских наук и врач-иммунолог Николай Крючков выразил свои предположения относительно времени возможных всплесков заболеваемости коронавирусом в России в беседе с "Лентой.ру".

Фото: Mos.ru, CC BY 4.0

Ученый предсказал, что начало увеличения случаев COVID-19 можно ожидать уже в ноябре, а первый пик заболеваемости возможен в конце осени или начале зимы. Он также отметил, что второй пик может наступить после нового года, и начиная со второй половины января, заболеваемость снова начнет расти, достигая новых максимальных значений примерно в середине февраля.

Крючков также пояснил, какую угрозу может представлять долгий период простуды, который не проходит сам по себе.

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