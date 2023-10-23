Российские мужчины играют после работы в игры, а женщины смотрят сериалы

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Сервис Работа.ру и социальная сеть Одноклассники узнали у граждан РФ, чем они занимаются в свободное от работы время.

Фото: Одноклассники пресс-рлиз

Всего в опросе приняли участие 2700 респондентов из всех субъектов федерации.

38% опрошенных россиян имеют хобби, которому посвещают время в часы досуга. 43% россиян объяснили, что не могут найти время для любимых занятий.

Россияне рассказали, что увлекаются чтением, спортом, просмотр фильмов и сериалов, готовкой и кулинарией, рукоделием, компьютерными играми, уходом за домашними животными, садоводством.

Увлечения мужчин и женщин имеют расхождения. Сильный пол предпочитает физически активный отдых и компьютерные игры, а представительницы прекрасной половины человечества увлечены просмотром сериалов и рукоделием.

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