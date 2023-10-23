Пушилин присвоил российскому журналисту Владимиру Соловьёву звание Героя ДНР

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Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял решение о присвоении звания Героя ДНР российскому журналисту Владимиру Соловьёву.

Фото: Openverse

По словам главы ДНР, ведущий ВГТРК уже много лет поддерживает население Донбасса, а также приезжает на передовую. Он поблагодарил Соловьёва за такую гражданскую позицию.

"Присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики Владимиру Соловьёву", — подчеркнул Пушилин в Telegram.

Ранее стало известно, что Соловьёв уволил со своей программы политолога Евгения Сатановского, который оскорбил официального представителя МИД России Марию Захарову. Журналист извинился перед дипломатом за поведение спикера. Как пояснил телеведущий, смысла продолжать профессиональную работу с Сатановским больше нет.