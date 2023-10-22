В Армавире украинские диверсанты-разведчики пытались отравить российских лётчиков во время банкета

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить выпускников Армавирского летного училища. Об этом сообщил Telegram-канала Fighterbomber.

Фото: Telegram-канал Fighterbomber

Военные выпускники Армавирского летного училища собрались встретить выпуск и получение погонов старшего лейтенанта 21 октября. В ходе мероприятия к ним прибыл курьер с крупным тортом весом 20 килограмм и несколькими ящиками виски, представив это как подарок от "старших товарищей".

Бдительный офицер проверил курьера и выяснил, что торт и алкоголь предоставлены агентом ВС Украины. Это спасло молодых военных от возможного отравления.

Офицер, ответственный за безопасность, позднее передал фотографии курьера, сделанные с камер наблюдения, высшим чинам, чтобы они могли выявить, кто стоит за заказом.

Личность доставщика установили быстро. Он сообщил, что в торте содержался сильнодействующий яд, а бутылки с алкоголем также были отравлены.

По данным авторов канала, ни один из 77 гостей не успел попробовать подарок, и никто из них не пострадал. Также известно, что торт был приготовлен в Армавире, и в настоящее время ведётся поиск кондитеров, которые были вовлечены в это происшествие.



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