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В Армавире украинские диверсанты-разведчики пытались отравить российских лётчиков во время банкета

1:23
Общество

Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить выпускников Армавирского летного училища. Об этом сообщил Telegram-канала Fighterbomber.

В Армавире украинские диверсанты-разведчики пытались отравить российских лётчиков во время банкета
Фото: Telegram-канал Fighterbomber

Военные выпускники Армавирского летного училища собрались встретить выпуск и получение погонов старшего лейтенанта 21 октября. В ходе мероприятия к ним прибыл курьер с крупным тортом весом 20 килограмм и несколькими ящиками виски, представив это как подарок от "старших товарищей".

Бдительный офицер проверил курьера и выяснил, что торт и алкоголь предоставлены агентом ВС Украины. Это спасло молодых военных от возможного отравления.

Офицер, ответственный за безопасность, позднее передал фотографии курьера, сделанные с камер наблюдения, высшим чинам, чтобы они могли выявить, кто стоит за заказом.  

Личность доставщика установили быстро. Он сообщил, что в торте содержался сильнодействующий яд, а бутылки с алкоголем также были отравлены.

По данным авторов канала, ни один из 77 гостей не успел попробовать подарок, и никто из них не пострадал. Также известно, что торт был приготовлен в Армавире, и в настоящее время ведётся поиск кондитеров, которые были вовлечены в это происшествие.
 

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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