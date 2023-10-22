Стоимость условного завтрака россиян в октябре снизилась на 0,8 пункта

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В первой половине октября индекс "Бутербродекс", который представляет собой стоимость набора продуктов, часто используемых для приготовления сэндвича, снизился на 0,8 пункта, составив 113,9 пункта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического ресурса "Чек Индекс".

Фото: openverse.org

Индекс "Бутербродекс" рассчитывается на основе цен на семь продуктов: буханку хлеба (400 г), ветчину (200 г), сливочное масло (180 г), сыр (200 г), огурцы (500 г), кофе (95 г) и сахар (1 кг). Аналитики отслеживают средние цены на эти товары. Во второй половине сентября средние цены были следующими: хлеб — 37 рублей, ветчина — 183 рубля, сливочное масло — 153 рубля, сыр — 183 рубля, огурцы — 89 рублей, кофе — 182 рубля, сахар — 66 рублей.

В первой половине октября стоимость ветчины выросла на 2,7% до 188 рублей, кофе — на 1,6% до 185 рублей, сыра — на 1,1% до 185 рублей. Однако средние цены снизились на огурцы — на 7,9% до 82 рублей, и на сахар — на 3% до 64 рублей. Цены на хлеб и сливочное масло остались неизменными.

Базовое значение индекса было установлено на уровне 100 пунктов в первой половине октября 2022 года. Индекс отражает среднее изменение цен на каждый товар в наборе. При расчете этого набора как гипотетического "индекса кофейных бутербродов" (по классическому рецепту бутерброда с батоном, маслом, ветчиной, сыром, огурцами и кофе с сахаром) стоимость завтрака с этими конкретными продуктами, составляющими основу индекса, составит 122,8 рубля.

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