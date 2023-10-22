Михалков предложил открыть в "Ельцин-центре" больницу для граждан Таджикистана

0:33 Your browser does not support the audio element. Общество

В своем последнем выпуске телешоу "Бесогон", режиссер Никита Михалков предложил создать больницу для таджикской диаспоры в "Ельцин-центре" в Екатеринбурге.

Фото: prt scr youtube.com/Бесогон TV

Кинорежиссер выразил поддержку идеи о строительстве гражданами Таджикистана медицинского центра, который будет обслуживать их соотечественников, на территории Уралмаша. По его мнению, "Ельцин-центр" идеально подходит для этой цели:

"Это самое идеальное место, которое будет всегда напоминать, как был развален Советский Союз".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

БесогонТВ «Если Бога нет, всё дозволено»