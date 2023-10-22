В своем последнем выпуске телешоу "Бесогон", режиссер Никита Михалков предложил создать больницу для таджикской диаспоры в "Ельцин-центре" в Екатеринбурге.
Кинорежиссер выразил поддержку идеи о строительстве гражданами Таджикистана медицинского центра, который будет обслуживать их соотечественников, на территории Уралмаша. По его мнению, "Ельцин-центр" идеально подходит для этой цели:
"Это самое идеальное место, которое будет всегда напоминать, как был развален Советский Союз".
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