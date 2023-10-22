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Подоляка о Сатановском: "За оскорбление женщины надо бить по морде"

1:03
Общество

Военный блогер Юрий Подоляка дал свой комментарий по высказываниям политолого Евгения Сатановского о Марии Захаровой и Дмитрии Медведеве.

Подоляка о Сатановском: "За оскорбление женщины надо бить по морде"
Фото: Wikipedia

Накануне появилось несколько роликов, где востоковед весьма нелестно отзывается о сотруднице МИДа и экс-главе Совета нацбезопасности.

"Мое мнение такое — Сатановский явно перегнул все возможные палки приличия. При этом делать вид, что он не свинья, а "Д'Артаньян" — глупо. То, что он сказал в отношении Марии Захаровой, это оскорбление женщины, недостойное настоящего мужчины, за которые обычно просто бьют по морде. А не требуют, от сказавшей это свиньи, извинений", - в Telegram-канале пишет обозреватель.

Высказывание в отношении Медведева и будущего РФ военный эксперт прокомментировал, что каждый имеет право "иметь собственное мнение. Но пусть он при этом не обижается, когда его собственное мнение "имеет его". Подоляка отметил, что это как раз этот случай

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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