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Сатановский после Марии Захаровой оскорбил Дмитрия Медведева

0:41
Общество

Политолог и востоковед Евгений Сатановский продолжает делать громкие заявления.

Сатановский после Марии Захаровой оскорбил Дмитрия Медведева
Фото: Wikipedia

После оскорбления постоянного представителя МИД России Марии Захаровой, он оскорбил замглаву председателя Совета национальной безопасности Дмитрия Медведева, назвав его "мелким слабеньким..."

Уволенный журналистом и телеведущим Владимиром Соловьёвым Сатановский раскритиковал российские власти и назвал нелициприятным словом Медведева.

Также востоковед в эфире в негативном ключе высказался о кадровой политике президента России Владимира Путина, сообщает Telegram-канал ведущего Первого канала Руслана Осташко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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