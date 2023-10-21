Политолог и востоковед Евгений Сатановский продолжает делать громкие заявления.
После оскорбления постоянного представителя МИД России Марии Захаровой, он оскорбил замглаву председателя Совета национальной безопасности Дмитрия Медведева, назвав его "мелким слабеньким..."
Уволенный журналистом и телеведущим Владимиром Соловьёвым Сатановский раскритиковал российские власти и назвал нелициприятным словом Медведева.
Также востоковед в эфире в негативном ключе высказался о кадровой политике президента России Владимира Путина, сообщает Telegram-канал ведущего Первого канала Руслана Осташко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.