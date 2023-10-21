Главе СК РФ Бастрыкину доложат о деле юных мигрантов, терроризировавших детей в Самарской области

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о развитии ситуации с юными мигрантами, которые ограбили ребёнка в Самарской области.

Фото: wikimedia.org

В Telegram-канале СК РФ сказано, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

"Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — отмечается в сообщении.

Группа подростков-мигрантов терроризировала детей в Самарской области, угрожала детям и ограбила одного из них.

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