Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о развитии ситуации с юными мигрантами, которые ограбили ребёнка в Самарской области.
В Telegram-канале СК РФ сказано, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".
"Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — отмечается в сообщении.
Группа подростков-мигрантов терроризировала детей в Самарской области, угрожала детям и ограбила одного из них.
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