Востоковед и политолог Евгений Сатановский отреагировал на своё увольнение с канала "Соловьев LIVE", случившееся по причине его необдуманных оскорблений в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Политолог признался, что не жалеет о том, что так произошло.
"Я никогда ни о чем не жалею. Карма — всегда карма", — заявил Сатановский в разговоре с изданием "Подъём".
При этом Сатановский подчеркнул, что согласен с принявшим это решение телеведущим Владимиром Соловьёвым, посчитавшим увольнение политолога единственно возможным вариантом решения конфликта.
Журналисты уточнили, не ударит ли по его карману уход в телеканала. Сатановский напомнил, что является пенсионером.
"Я пенсионер", — кратко ответил политолог.
Ранее в эфире "Соловьев Live" Сатановский оскорбил Захарову и замминистра иностранных дел Михаила Богданова. В ответ на это Соловьёв уволил Сатановского, а также извинился перед объектами его высказываний.
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Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.