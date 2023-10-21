Политолог Сатановский признался, что не жалеет о своём увольнении после оскорбления представителя МИД Захаровой

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Востоковед и политолог Евгений Сатановский отреагировал на своё увольнение с канала "Соловьев LIVE", случившееся по причине его необдуманных оскорблений в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Фото: Wikipedia

Политолог признался, что не жалеет о том, что так произошло.

"Я никогда ни о чем не жалею. Карма — всегда карма", — заявил Сатановский в разговоре с изданием "Подъём".

При этом Сатановский подчеркнул, что согласен с принявшим это решение телеведущим Владимиром Соловьёвым, посчитавшим увольнение политолога единственно возможным вариантом решения конфликта.

Журналисты уточнили, не ударит ли по его карману уход в телеканала. Сатановский напомнил, что является пенсионером.

"Я пенсионер", — кратко ответил политолог.

Ранее в эфире "Соловьев Live" Сатановский оскорбил Захарову и замминистра иностранных дел Михаила Богданова. В ответ на это Соловьёв уволил Сатановского, а также извинился перед объектами его высказываний.

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