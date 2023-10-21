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Хамзаев: Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление власти

Общество

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о необходимости возбудить уголовное дело в отношении политолога Евгения Сатановского по статье "Оскорбление представителя власти". Парламентарий планирует обратиться в МВД России и Следственный комитет РФ с соответствующими запросами.

Хамзаев: Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление власти
Фото: Wikipedia

"Политолог Сатановский грубо оскорбил представителей МИД РФ в прямом эфире… Считаю, что данный самозванец в политике должен быть привлечен по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно статье 319, касающейся оскорбления представителя власти. Я готовлю соответствующие обращения в МВД России и Следственный комитет РФ", — подчеркнул Хамзаев в беседе с РИА Новости.

По мнению Хамзаева, госслужащие в России должны действовать исключительно в интересах страны, а не отдельных этнических или диаспоральных групп.

"Россия настаивает на защите своих национальных интересов, и это ясно видно из принципиальной позиции, заявленной МИДом РФ по многим вопросам", — добавил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что высказывания Сатановского, лишенные размышлений, способствуют разжиганию межнациональной вражды и созданию скандалов, которые, по его мнению, служат интересам разведывательных агентств США и Центрального разведывательного управления.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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