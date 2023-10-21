Золотые схемы: на ввозе мигрантов в РФ зарабатывают сотни миллиардов в год

1:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Перечень документов для законного оформления мигрантов на работу и проживания в РФ, весьма обширен.

Фото: "Migrant workers in West Bay Doha" by Alex Sergeev (www.asergeev.com) is licensed under CC BY-SA 3.0.

Гастарбайтерам собрать массу справок невероятно трудно.

"Только первичный пакет документов включает в себя: медкомиссию, перевод и нотариальное заверение документов, заполнение заявлений, анкет и прочего, экзамен на знание русского языка, истории России и нашего законодательства, оформление регистрации на 3 месяца, страховой полис ДМС и, как бонус, но платный, обход очередей. И все эти услуги стоят денег — от 13 до 22 тысяч рублей. При том, что реальная себестоимость составляет всего чуть больше 2-3 тысяч", — цитирует "Царьград" экс-сотрудника Федеральной миграционной службы.

Чистая прибыль с одного только "иностранного специалиста" от 20 тысяч.

Есть фирмы, расценки которых весьма скромные, но имеются такие, кто предоставляют услуги по разрешению на работу "под ключ", а это уже совсем другие деньги — 60 тысяч рублей и выше.

Если учесть, что за эти полгода в страну въехали работать 3 529 433 человека, то выходят фантастические цифры. Из этого числа 3,3 млн — граждане ближнего зарубежья.

Путь десятая доля всех занималась сбором документов самостоятельно, тогда три миллиона воспользовались помощью "услугами", отмечает портал.

Получается вилка ёмкости рынка по оформлению первичного пакета на трудоустройство: от 30 до 60 млрд рублей за 6 месяцев, подсчитал телеканал.

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