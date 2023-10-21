Квартира Зеленского в Крыму стала самым востребованным объектом на торгах

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Находящаяся в центре посёлка Ливадия в Ялте национализированная квартира, ранее принадлежавшая Зеленским, стала объектом, наиболее востребованным на открытых аукционах по недвижимости. Эту информацию раскрыл председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в своём Telegram-канале.

Фото: openverse

На данный момент на открытых аукционах представлены объявления о продаже различных жилых помещений, включая квартиру семьи Зеленских, и именно последняя привлекла наибольший интерес среди участников аукционов. Константинов отметил, что эта квартира стала самым желанным объектом среди всех имеющихся на торгах, будь то жилая недвижимость или объекты, предназначенные для санаторно-курортных целей.

По его словам, до конца текущего года планируется провести аукционы по 19 лотам, в результате чего бюджет Крыма получит свыше 1 миллиарда рублей за продажу национализированной собственности. Константинов также уточнил, что с начала 2023 года в Крыму уже успешно проведены конкурсные процедуры по реализации национализированного имущества граждан и организаций, совершающих в отношении России враждебные действия, на сумму около 820 миллионов рублей. Средства из этих продаж пополнили республиканский бюджет. Продавались разнообразные объекты, включая жилую недвижимость и коммерческие помещения, такие как часть магазинов сети "Эпицентр" (ООО "Руслайн ко"). Сумма сделки составила около 500 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Квартира Зеленских с площадью 119,5 квадратных метров была национализирована в марте 2023 года, а в начале октября выставлена на аукцион с начальной ценой 24,6 миллионов рублей. Она предлагается на торги в предчистовой отделке и находится на пятом этаже, с которого открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 26 октября, при этом участники обязаны внести задаток в размере 50% от начальной цены. Сам аукцион запланирован на 30 октября. В сентябре Константинов предложил использовать квартиру Зеленских как место для создания музея борьбы с нацизмом.

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