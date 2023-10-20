Из аккаунтов Госсовета Татарстана удалили видео с критикой Рамзана Кадырова

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Госсовет Татарстана уничтожил видеозапись с заседания, на котором депутат Азат Хамаев раскритиковал Рамзана Кадырова. Видео осталось в Telegram-каналах.

Фото: ВК-аккаунт Рамзана Кадырова

Telegram-канал "Кровавая барыня" сообщает, что из официальных аккакунтов ВК, Rutube и Одноклассники Госсовета Татарстана исчело видео с негативным высказывание в адрес главы Чечени Рамзана Кадырова.

Ранее сообщалось, что депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев не одобрил решение Рамзана Кадырова присвоить звание героя Чеченской республики своему сыну Адаму Кадырову после инцидента с избиением обвиняемого в сжигании Корана Никиты Журавеля.

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