Госсовет Татарстана уничтожил видеозапись с заседания, на котором депутат Азат Хамаев раскритиковал Рамзана Кадырова. Видео осталось в Telegram-каналах.
Telegram-канал "Кровавая барыня" сообщает, что из официальных аккакунтов ВК, Rutube и Одноклассники Госсовета Татарстана исчело видео с негативным высказывание в адрес главы Чечени Рамзана Кадырова.
Ранее сообщалось, что депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев не одобрил решение Рамзана Кадырова присвоить звание героя Чеченской республики своему сыну Адаму Кадырову после инцидента с избиением обвиняемого в сжигании Корана Никиты Журавеля.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Екатеринбурге пропавшая полгода назад 38-летняя женщина отправила мужу сообщение со словами "я в аду" и попросила о помощи.