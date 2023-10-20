В Балашихе управляющая компания пообещали решить проблему с канализацией в доме в ЖК "Измайловский лес"

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Житель Балашихи в ЖК "Измайловский лес" выразил обеспокоенность по поводу появления грибов в своей квартире. Причиной произошедшего стала утечка из канализации.

Фото: "Канализационный люк по ул. Штефана чел Маре, Бельцы, Республика Молдова / Capac de canalizare pe str. Stefan cel Mare, Balti, Republica Moldova / Sewer cover on Stefan cel Mare St, Balti, Republic of Moldova" by photobankmd is marked with CC0 1.0.

Житель данного комплекса Антон начал борьбу за решение данной проблемы ещё с середины августа, обращаясь как в аварийную службу, так и в управляющую компанию. Однако, несмотря на его усилия, положительного результата он не добился. УК перекладывала ответственность на застройщика, который, в свою очередь, пообещал выполнить ремонт. Но мастер так и не пришёл для проведения необходимых работ в аварийной квартире.

Впоследствии мужчина обратился в редакцию Телеканала "360". Вслед за публикацией материала и обращением, представители управляющей компании предоставили ответ.

"Сотрудники управляющей компании находятся на связи с собственником квартиры. Работы по устранению течи будут выполнены в течение суток, а ремонт отделки завершат до 10 ноября", — пообещали в УК.

Кроме того, компания заявила, что в установленные сроки будет проведено расследование, направленное на выявление причин данного инцидента.

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